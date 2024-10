A Reggio il convegno ‘Giustizia semplice’. L’Avv. Stilo: “Una spinta verso la modernità”

Un modo nuovo e rivoluzionario di fare giustizia, più veloce ed efficiente che potrebbe, davvero, risolvere il problema dell’eccessivo carico dei Tribunali. Dopo tante riforme e tanti esperimenti su scala nazionale, è stato il Tribunale di Firenze, grazie all’innovativo Progetto “Giustizia Semplice” ad essere il primo interprete di un sistema giustizia volto a snellire il contenzioso e le procedure, raggiungendo risultati stupefacenti in termini di efficacia della gestione delle liti.

QUANDO

Sarà proprio questo l’oggetto del convegno dal titolo “Progetto Giustizia Semplice – Futuro e funzionamento del Sistema Giustizia” che si terrà il prossimo 13 dicembre a Reggio Calabria alle ore 15.00 presso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro. A raccontare e rivelare il funzionamento, i numeri e gli eccezionali risultati del progetto sperimentale sarà proprio il Presidente del Tribunale di Firenze, la Dott.ssa Marilena Rizzo, ospite prestigioso, che sarà relatrice del convegno, organizzato di concerto tra l’Organismo di Mediazione “Camera di Mediazione Nazionale”, l’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e l’Osservatorio della Giustizia Civile.

PROGETTO GIUSTIZIA SEMPLICE

Il progetto “Giustizia Semplice” ad oggi realizzato e sperimentato solo presso il Tribunale di Firenze, prevede l’affiancamento, ai Giudici operanti nelle sezioni civili, di giovani laureati (borsisti di ricerca) con conoscenze e competenze specifiche in tema di mediazione civile e commerciale. Ed è proprio quest’ultimo istituto stragiudiziale di risoluzione alternativa delle controversie a giocare, secondo il progetto, un ruolo fondamentale nella semplificazione dei processi, attraverso lo studio e l’invio in mediazione delle cause civili pendenti ritenute “mediabili”.

Il convegno rivelerà le dinamiche procedurali e gli ulteriori elementi che hanno portato il progetto “Giustizia Semplice” ad essere sottoposto alla considerazione e all’interesse di tutti gli operatori della giustizia nazionale, con uno sguardo ai possibili scenari futuri del Sistema Giustizia.

L’evento formativo, promosso dalla Camera di Mediazione Nazionale, analizzerà in toto il ruolo della mediazione nella tutela effettiva dei diritti, quale alternativa alla giustizia ordinaria realizzata mediante l’impiego “consapevole e responsabile” dell’autonomia privata nella gestione delle controversie.”

Per rimarcare l’importanza di questo progetto nella nostra città, l’avvocato reggino, Nancy Stilo afferma:

“Riteniamo che presentare a Reggio Calabria il progetto “Giustizia Semplice” del Tribunale di Firenze possa dare un grande contributo alla diffusione di questa nuova cultura che è la mediazione civile e commerciale a cui lavoriamo da anni. Si tratta di una vera e propria spinta verso la modernità, in materia di risoluzione delle liti, attraverso metodi di “alternative dispute resolutions” sempre più utilizzati in modo efficiente in ogni parte del mondo. Per questo siamo convinti che si possa dare una vera alternativa alla giustizia ordinaria, anche a supporto dei tribunali, come avviene a Firenze, realizzata mediante l’impiego consapevole e responsabile dell’autonomia privata nella gestione delle controversie e volta a garantire una tutela effettiva dei diritti. Ascoltare direttamente dal Presidente dott.ssa Marilena Rizzo, la testimonianza di questa importantissima esperienza, sarà per tutti un motivo di riflessione e apprendimento, orientato ad un migliore funzionamento del sistema giustizia”.

PRESENTI

Il convegno sarà impreziosito e arricchito dagli interventi sul tema di altri autorevoli relatori.

Aprirà i lavori il Presidente della Corte D’Appello Luciano Gerardis.

Interverranno: il Dott. Giuseppe Campagna – Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria – che fornirà dati e statistiche del Tribunale di Reggio Calabria in materia di mediazione civile e commerciale; la Dott.ssa Patrizia Morabito – Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria – che esaminerà i recenti arresti giurisprudenziali in materia di Mediazione; la Prof. Clarice Maria Rita Delle Donne – Docente di Diritto Processuale Civile dell’Università Mediterranea Di Reggio Calabria – che tratterà il “Post Mediazione”: il titolo esecutivo, possibili conseguenze; l’Avv. Domenico Retez – Coordinatore dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Reggio Calabria che fornirà il punto di vista dell’Avvocato in materia di mediazione.

Il convegno sarà moderato dall’Avv. Nancy Stilo – Vice Presidente Aiga della Sezione di Reggio Calabria nonchè mediatrice civile e commerciale e Responsabile della Camera di Mediazione Nazionale per la Sede di Reggio Calabria; le conclusioni saranno affidate all’avv. Demetrio Calveri, Mediatore, Docente accreditato presso il Ministero della Giustizia e Responsabile Nazionale dell’Organismo “Camera di Mediazione Nazionale”.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Digies), Della Consigliera di Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, dell’Associazione Nazionale Forense (ANF).

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al convegno conferisce 3 crediti formativi agli Avvocati.