Reggio, il Morelli inaugura la mostra d'arte 'Epocal 2'

Venerdì 26 novembre, alle ore 11.30, avrà luogo l’inaugurazione della mostra denominata "EPOCAL 2 - Arte in Ospedale", presso il presidio ospedaliero “Morelli” di Viale Europa.

La mostra 'Epocal 2'

Dopo il successo della mostra "EPOCAL” realizzata al presidio ospedaliero “Morelli” di Viale Europa e inaugurata nell’ottobre 2020, la direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha deciso di rilanciare l’iniziativa, denominata "EPOCAL 2" ed estendendola all’arte fotografica, in concomitanza con la recente inaugurazione del Centro Regionale Trapianti Midollo Osseo e del reparto di Ematologia. Tali ambienti, caratterizzati da corridoi e spazi comuni ampi e luminosi, come nel caso del Progetto "EPOCAL 1", saranno allestiti con i quadri, le fotografie e le opere d’arte dei donatori.

Sarà un momento di condivisione simbolico, come segno di ringraziamento nei confronti degli artisti donatori per la grande sensibilità dimostrata, che si svilupperà nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli anti contagio. In occasione dell’inaugurazione saranno consegnati agli artisti presenti un attestato di merito ed il catalogo delle mostra.