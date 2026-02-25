Reggio, online la graduatoria provvisoria per i contributi affitto per gli anni ’21 e ’22

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla concessione dei contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2021 e 2022, a valere sul “Pn Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027, Priorità 4 – Progetto RC 4.4.11.1.F” Interventi a sostegno dell’abitare – sub 2 “Contributi economici di sostegno all’abitare”.

Tutti gli allegati relativi agli ammessi e agli esclusi degli anni 2021 e 2022 sono pubblicati all’Albo Pretorio sul sito del Comune di Reggio Calabria e sono consultabili a questo link.

Opposizioni entro il 6 marzo 2026

Entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul portale www.reggiocal.it (ovvero da oggi, 25 febbraio 2026), sarà possibile presentare opposizione avverso le stesse, da presentare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it entro il 6 marzo 2026. Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Terminata la fase istruttoria delle opposizioni, le graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’ente.

Il Comune di Reggio Calabria non invierà comunicazioni personali ai richiedenti: I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sulla pagina istituzionale del Comune di Reggio Calabria Settore Welfare.