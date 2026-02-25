Reggio–Parma, Ryanair rimodula le rotte. Wilson: ‘Possibile grazie all’abolizione dell’addizionale’

L’arrivo del volo Reggio Calabria–Parma per l’estate 2026 ridisegna l’operativo di Ryanair sull’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

Per fare spazio alla nuova tratta, attiva dal 1° giugno al 23 ottobre con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), la compagnia ha eliminato una rotazione per ciascun giorno verso:

Nei tre giorni interessati ci sarà dunque un volo in meno per ciascuna di queste destinazioni rispetto alla programmazione precedente. Non un aumento complessivo dei movimenti, ma una redistribuzione delle rotte.

L’annuncio del volo per Parma arriva dopo la decisione della Regione Emilia-Romagna di abolire la council tax per gli aeroporti con traffico inferiore ai 700 mila passeggeri annui. Una misura richiesta dal presidente Michele de Pascale, inserita nella strategia di rilancio degli scali minori.

Un meccanismo già visto in Calabria, dove la scelta del presidente Roberto Occhiuto di intervenire sull’addizionale comunale aveva favorito l’arrivo di Ryanair a Reggio e l’espansione dei voli regionali.

La logica è la stessa: meno costi per le compagnie, più rotte e maggiore competitività.

Questa mattina il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha commentato l’espansione in Emilia-Romagna:

“Ryanair è felice di annunciare questo operativo da record per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini, un risultato diretto della decisione proattiva della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli. Con 20 rotte, incluse 9 nuove destinazioni, questo operativo supporterà oltre 370 posti di lavoro locali e prevederà almeno 250mila posti aggiuntivi e un minimo di oltre 660mila passeggeri all’anno (+50%), incrementando la connettività e il turismo in entrata tutto l’anno a Forlì, Parma e Rimini e nell’intera regione”.