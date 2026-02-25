Ryanair amplia le rotte da Reggio: si volerà anche a Parma
Un'altra rotta si aggiunge alle destinazioni già raggiungibili dal Tito Minniti. I dettagli
25 Febbraio 2026 - 13:50 | di Redazione
La rete dei collegamenti dall‘aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria continua ad allargarsi.
La compagnia aerea irlandese Ryanair ha annunciato, questa mattina, un nuovo collegamento diretto con Parma per la stagione estiva 2026.
Un’altra rotta che si aggiunge al ventaglio di voli già disponibili da e verso il “Tito Minniti”, rafforzando la presenza del vettore sullo scalo reggino.
Tre voli a settimana dal 1° giugno
Il collegamento sarà operativo dal 1° giugno al 23 ottobre 2026.
La frequenza prevista è di tre voli settimanali:
- lunedì;
- mercoledì;
- venerdì.
I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia.
Un ponte diretto tra Calabria ed Emilia
La nuova rotta crea un collegamento diretto tra la Calabria e l’Emilia-Romagna, area con una forte presenza di comunità calabrese e con un tessuto economico tra i più dinamici del Paese.