Reggio Calabria pronta ad accogliere il “Gran Galà della Moda 2019”

Il Gran Galà targato Confcommercio è una vetrina importante per presentare all’intera cittadinanza le ultime tendenze moda uomo, donna, bambino

Tutto pronto per il Gran Galà della Moda 2019 che andrà in scena nella meravigliosa Piazza Italia nel cuore del Centro Storico di Reggio Calabria, Domenica 26 maggio a partire dalle ore 17.30.

Forte del successo ottenuto nelle due precedenti edizioni torna l’evento moda per eccellenza della Città di Reggio Calabria targato Confcommercio, con la collaborazione di Federazione Moda Italia, Federpreziosi, Federazione Professionisti del Benessere Confcommercio e con il Patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’evento rappresenta una vetrina importante e prestigiosa per presentare all’intera cittadinanza le ultime tendenze moda uomo, donna, bambino, gli abiti da sposa, l’alta moda e gli accessori di alcuni fra i più prestigiosi ed esclusivi negozi della nostra città.

Su una moderna passerella incastonata tra i Palazzi del Governo, del Comune, della Città e affacciata su Corso Garibaldi, sfileranno i meravigliosi abiti da sposa di Le Spose di Epoche, gli abiti uomo e donna di D’amico Vincenza, Periferia, F.lli De Stefano, Tandem e Full Time, l’abbigliamento bambino di Gufi Blu, Dolce Cuore, le creazioni degli stilisti emergenti Cheren Surfaro e Rosanna Zolfo, i costumi Calzedonia e Intimissimi, le pellicce Micifur, la nuova collezione di occhiali da sole della storica azienda Ottica di Gianni Attisano.

Gli abiti verranno indossati da bellissime e bellissimi modelli coordinati dalla splendida Irma Imedadze, che saranno pettinate e truccate dal team della Federazione Professionisti del Benessere. Ad impreziosire il quadro Federpreziosi che presenta i gioielli della note Gioiellerie Sebastiano Bellini, Remo Frisina e le creazioni di VerusKa Mavilla .

Top sponsors dell’evento AGL Porta, Gioielleria Caterini, Home Italia Design.

Sarà Alessandra Giulivo che non mancherà con la consueta classe ed eleganza di condurre la sfilata degli abiti e coinvolgere ospiti di assoluto pregio come i fratelli Andrea e Stefano Tanzillo tenori di fama internazionale ed il Direttore di Federazione Moda Italia Nazionale Massimo Torti che, come oramai tradizione, con la sua presenza testimonia la vicinanza della Federazione Moda e di Confcommercio Nazionale alla Città di Reggio Calabria.

Una serata animata anche dalle esibizioni coreografiche della scuola ASD Olympus di Santa Eufemia d’Aspromonte e dagli allievi della scuola di danza Arabesque; un premio speciale sarà consegnato dal Sindaco della città Giuseppe Falcomatà alla giovane talentuosa Giorgia Gatto.