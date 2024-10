Reggio, grandine e piogge torrenziali alla Vigilia di Natale – FOTO

La Vigilia di Natale è arrivata da poco più di un’ora, ma a Reggio Calabria non ci si aspettava di certo di trascorrerla sotto la pioggia e la grandine. Il tempo burrascoso degli ultimi giorni, unito all’allerta meteo della Protezione Civile Calabria, aveva messo in allarme residenti e turisti arrivati per trascorrere le festività in un luogo in cui, solitamente, il clima è abbastanza mite.

Il freddo, però, sembra essere arrivato in tutta la regione, ed anche nell’estremo sud, a Reggio Calabria. Nel corso delle ultime giornate numerosi sono stati infatti i danni ai comuni della costa jonica (tra cui Scilla e Bagnara), ma nella notte la situazione è peggiorata. Numerose le segnalazioni da parte dei lettori e tantissimi i commenti e le foto che spopolano sui social, proprio in questi minuti.

La città, ancora una volta, si trova, sfortunatamente, travolta dall’acqua. Solamente qualche tempo fa le piogge avevano sommerso sia il centro che la periferia. La stessa cosa, sembra stia accadendo proprio adesso, nella zona sud.

(Foto di Giuseppe Pizzimenti)

La pioggia comunque non è l’unica arrivata in città. A farle compagnia questa notte c’è anche la grandine. Le immagini mostrano scenari davvero inconsueti per la città di Reggio Calabria.