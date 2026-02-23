Reggio, grave incidente a Catona: 80enne travolge un pedone

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Catona, intorno alle 9:40. Un’automobile condotta da un uomo ultra 80enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un pedone di 79 anni.

L’impatto è avvenuto in una zona centrale della frazione reggina, attirando immediatamente l’attenzione dei passanti che hanno allertato i soccorsi.

Il pedone è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza presso il GOM (Grande Ospedale Metropolitano). A causa delle gravi lesioni riportate nello scontro, i medici della struttura ospedaliera hanno deciso di riservare la prognosi.

Indagini della Polizia Locale e accertamenti

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito. Sono attualmente in corso tutti gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, nonché alla verifica dello stato psico-fisico del conducente del veicolo.

Dei fatti è stato notiziato nell’immediatezza il magistrato di turno.

Le autorità stanno lavorando per chiarire se l’investimento sia stato causato da una distrazione, un malore o un’infrazione alle norme del Codice della Strada. La comunità locale attende con apprensione aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’uomo ferito.