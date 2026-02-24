Reggio, il gruppo La Strada: “Il Comune aderisca alla rottamazione delle cartelle per i tributi locali”

"Il Comune ha l’opportunità di dare un segnale chiaro di attenzione e vicinanza alla comunità, restituendo equità e ossigeno a una città gravata da pesanti oneri fiscali"

“La Strada, rappresentata in Consiglio comunale dal consigliere Saverio Pazzano, torna a intervenire con forza sul tema della rottamazione delle cartelle esattoriali relative ai tributi locali, invitando l’Amministrazione comunale a cogliere senza indugi questa importante opportunità di sollievo per famiglie e imprese del territorio.

Negli ultimi anni, La Strada e il consigliere Pazzano hanno più volte denunciato pubblicamente e in sedi istituzionali l’iniquità delle tariffe locali, che risultano tra le più elevate d’Italia nonostante servizi spesso inadeguati, con gravi ricadute sulla qualità della vita dei cittadini e sulla solidità delle piccole e medie imprese.

La rottamazione delle cartelle, prevista dalla normativa vigente, rappresenta uno strumento concreto e immediato per alleggerire il peso fiscale sulle persone e sulle imprese in difficoltà, consentendo la regolarizzazione delle posizioni debitorie senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

La Strada, insieme a Saverio Pazzano, ricorda ai cittadini e all’Amministrazione come in passato siano stati avanzati più solleciti e proposte concrete per intervenire strutturalmente sulla fiscalità locale, con l’obiettivo di riequilibrare il rapporto tra costi e qualità dei servizi e introdurre strumenti di tutela per le fasce più fragili della popolazione.

Ora, con uno strumento immediatamente attuabile come la rottamazione delle cartelle, il Comune ha l’opportunità di dare un segnale chiaro di attenzione e vicinanza alla comunità, restituendo equità e ossigeno a una città gravata da pesanti oneri fiscali.

La Strada invita quindi il Sindaco e la Giunta ad attivarsi tempestivamente affinché il Comune aderisca formalmente alla rottamazione delle cartelle, dimostrando una reale risposta alle esigenze delle famiglie e delle attività economiche e imprimendo un cambio di passo nelle politiche fiscali locali”.