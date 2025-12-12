Guardia medica a Reggio, Prefettura e ASP al lavoro per la carenza di personale: l’avviso
Per superare le criticità è stato pubblicato un avviso rivolto ai medici di medicina generale ed ai pediatri di liberi scelta per coprire i turni notturni, prefestivi e festivi
12 Dicembre 2025 - 14:27 | Comunicato Stampa
Si è svolta questa mattina presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto Clara Vaccaro, una riunione finalizzata ad un esame congiunto delle problematiche concernenti il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), con particolare riferimento al territorio di alcuni Comuni (Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte).
Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, ha illustrato le iniziative assunte per assicurare il servizio, a fronte delle difficoltà connesse alla nota carenza di figure professionali.
Avviso interno per i Medici di Medicina Generale (MMG)
Particolarmente rilevante, dopo la positiva esperienza della scorsa estate, risulta essere la pubblicazione di un Avviso rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), per coprire:
- i turni notturni (20:00-8:00) dei giorni feriali
- garantire l’assistenza nei giorni prefestivi e festivi.
L’Avviso interno è già attivo. I medici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente online, compilando il modulo disponibile al seguente link.
L’auspicio di tutti gli intervenuti all’incontro è che l’iniziativa, cui hanno già aderito 6 medici, possa registrare una partecipazione significativa, permettendo di superare le criticità riscontrate ed assicurare il servizio nella maggior parte delle postazioni di continuità assistenziale.