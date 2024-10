Reggio Calabria ospiterà la tappa dei campionati del “Guerin Subbuteo”

Reggio Calabria si prepara ad ospitare, il 23 e 24 novembre, la tappa dei campionati del Guerin Subbuteo. Dell’evento hanno discusso oggi a Palazzo San Giorgio il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessore Carmelo Romeo, Piero Ielapi, presidente della Federazione Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) e Antonino Criserà, presidente della Subbuteo Club Reggio Calabria.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Falcomatà:

«La nostra città continua a investire in una serie di eventi che costituiscono una prosecuzione della nostra estate, per una progressiva ma importantissima operazione di destagionalizzazione dell’offerta turistica e culturale, come è stato ad esempio per Bergarè che è arrivato nel mese di ottobre, o ancora l’attività congressuale che ha portato migliaia di persone in città in questi fine settimana. Eventi come il campionato di Subbuteo ci accompagneranno fino all’avvio delle festività natalizie.»