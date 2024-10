“Reggio Half Marathon” la presentazione a Palazzo Campanella

Si svolgerà domani mattina alle ore 11 presso la sala “Levato” di Palazzo Campanella, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Reggio Calabria Half Marathon” in programma il prossimo 5 Novembre a Reggio Calabria.

La sesta edizione della nota kermesse sportiva, organizzata dall’A.S.D atletica Sciuto, valida come campionato regionale individuale e di società, è un appuntamento per tutti i runners e non solo. Oltre alla mezza maratona, sulla classica distanza di Km 21,097, ci sarà una gara non competitiva di Km 3 aperta a tutti. Il percorso omologato Fidal, si snoderà sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

Ulteriori dettagli sull’evento e modalità per partecipare alla maratona, saranno illustrati domani mattina dall’organizzatore Mario Sciuto e dal consigliere regionale Francesco Cannizzaro.