“Reggio è con l’Hospice, uniti si vince sempre”: le speciali t-shirt di Rete Sociale – FOTO

Ancora una volta Reggio si schiera dalla parte dell’Hospice. Negli ultimi giorni, infatti, sono tantissime le attività commerciali, le associazioni ed anche le istituzioni che hanno aderito all’iniziativa di ‘Rete Sociale‘.

Da sempre impegnata nella sensibilizzazione della comunità su tematiche importanti, l’associazione ha pensato, ancora una volta, di dare un contributo importante alla struttura di cure palliative di Reggio Calabria.

É così che nascono le t-shirt per l’Hospice via delle Stelle che contribuiranno ad una raccolta fondi solidale. La maglietta ha il costo simbolico di 10€, che saranno devoluti alla struttura per finanziarne le diverse attività e che mostrerà la vicinanza concreta dei cittadini alla causa.

Dopo l’adesione dell’associazione Francesco Amendolea, di Old Style di Giovanni Barcella, della Gelateria Cesare, dell’ASD Gallico Catona e della Gelateria Cesare, Rete Sociale partecipa oggi, martedì 30 luglio al consiglio comunale per distribuire le t-shirt anche alle istituzioni reggine.

A dare il buon esempio è Demetrio Delfino, il primo ad indossare la speciale t-shirt che recita:

“Seconda stella a destra questo è il cammino. Reggio è con l’Hospice, uniti si vince sempre”.

Ed è proprio questo il concetto che ribadisce Bruno Monorchio, Presidente di Rete Sociale ai microfoni di CityNow:

“Bisogna essere presenti in tutta Reggio e in particolar modo a Palazzo San Giorgio dove si riuniscono tutte le diverse fazioni. Bisogna essere uniti, a dispetto delle idee politiche e dei diversi ideali perchè uniti si vince sempre. Dobbiamo dimostrare di essere coesi per un obiettivo comune: l’Hospice. Spero che tutte le forze ‘buone’ di questa città aderiscono alla nostra iniziativa per dare un forte segnale di partecipazione”. “Il dott.Trapani Lombardo, presidente della Fondazione via delle Stelle e tutti gli operatori sono stati contenti e appoggiano l’idea”.

Si legge in un post su facebook dell’associazione Rete Sociale che, attraverso un semplice gesto, continua a mantenere vivo l’interesse per una struttura di fondamentale importanza per la nostra città. Al termine del consiglio tutti i presenti hanno indossato la ‘maglietta dell’Hospice’ per dimostrare la loro vicinanza.

