Reggio Calabria, i finalisti del Premio Rhegium Julii

Giorno 26 agosto alle ore 21.15 presso il Circolo del tennis ‘Rocco Polimeni’ si terrà la cerimonia di consegna dei premi inediti per poesia, silloge e racconto.

Come ogni anno il Rhegium Julii dedica un appuntamento esclusivo alla celebrazione degli autori finalisti del Premio Inedito per la poesia, silloge e racconto.

La premiazione dei finalisti 2019, aperta al pubblico, avrà luogo nella suggestiva cornice del Circolo del tennis “Rocco Polimeni” giorno 26 agosto alle ore 21.15, alla presenza del presidente del Consiglio regionale on. Nicola Irto e del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Saranno presenti, inoltre, i presidenti delle Associazioni e Club service che hanno voluto condividere con il Rhegium l’intenso manifesto culturale programmato nell’ambito della stagione estiva dei Caffè Letterari: Dott. Igino Postorino (Presidente Circolo del tennis “Rocco Polimeni), Dott. Enzo Vitale (Fondazione Mediterranea, Arch. Dina Porpiglia (Presidente Rotary Club RC), Prof. Nicola Pavone (Presidente Lions Club Host) Dott. Gabriele Quattrone (Presidente Lions Club Magna Grecia), Tonino Raffa (Presidente Panathlon RC).

Sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per l’esame delle opere partecipanti alla 51° edizione del Premio Rhegium Julii Inedito per la poesia inedita (sezione intitolata ad Ernesto Puzzanghera), per la silloge (sezione intitolata a Gilda Trisolini) e per il racconto (sezione intitolata ad Emilio Argiroffi).

La commissione per la poesia inedita e la silloge, presieduta dal Presidente del Circolo Giuseppe Bova e composta da Benedetta Borrata, Maria Florinda Minniti ed Elio Stellitano, ha già definito il quadro dei finalisti alla edizione 2019. Si contenderanno la palma del primo premio per la poesia inedita: Rosario Aveni (Messina), Paolo Cardillo (Villa San Giovanni), Giulio Carini di Arco (Trento), Pina De Felice (Reggio Calabria), Vincenzo Filardo (Reggio Calabria), Giancarlo Interlandi (Acitrezza), Mimma Licastro (Reggio Calabria), Maria Carmela Malara (Roma), Francesco Mazzitelli (Policoro), Eleonora Scrivo (Reggio Calabria), Giuseppe Sinopoli (Catanzaro). Al vincitore di questa sezione andrà un premio di 300 euro, la targa e il diploma.

Per la silloge la medesima Commissione ha selezionato la seguente rosa: Lucia Lobianco (Palermo), Maurizio Maisano (Reggio Calabria) Anna Maria Milici (Reggio Calabria), Marisa Pelle (Messina), Vincenzo Ricciardi (Roma), Oreste Kessel Pace (Palmi), Stefania Raschillà (Genova). Al vincitore di questa sezione sarà pubblicata l’intera silloge.

Infine la Commissione presieduta dal già Dirigente scolastico Franco Cernuto e composta da Teresa Scordino, Rosaria Surace e Ilda Tripodi ha definito la rosa dei finalisti alla sezione racconto. Ecco i risultati: Francesco Donato (Reggio Calabria), Aldo Mantineo (Siracusa), Francesco Ravenda (Reggio Calabria), Eleonora Scrivo e Tiziana Bianca Calabrò (Reggio Calabria), Caterina Silipo (Reggio Calabria), Giuseppe Sinopoli (Catanzaro).

Anche al vincitore di questa sezione andrà un premio di € 300 oltre la targa e il diploma.

La serata, condotta da Ilda Tripodi, sarà aperta dal video: Reggio le voci e l’anima curato da Orsola Toscano e Ilda Tripodi. La manifestazione sarà conclusa dal concerto del gruppo musicale “Armonie mediterranee” composto dai maestri Martino Schipilliti (chitarra), Giancarlo Mazzù (chitarra) e Vincenzo Baldessarro (contrabbasso) che hanno realizzato diverse e importanti manifestazioni di jazz.

La lettura delle opere vincitrici sarà curata dai giovani neodiplomati Daniele Scarinci e Federica Bruzzese del Laboratorio teatrale del Liceo Scientifico ‘Leonardo Da Vinci’.