All’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’evento ‘ICIRBM 2026’
All’Università Mediterranea di Reggio Calabria il Convegno annuale degli studiosi che si occupano di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, erosione costiera, risorse idriche e inquinamento delle acque
14 Luglio 2026 - 16:59 | Comunicato Stampa
Giovedì 16 e venerdì 17 Luglio, nell’Aula “R. Pietropaolo” di Ingegneria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, si svolgerà la Quarantasettesima Edizione di ICIRBM (Italian Conference on Integrated River Basin Management) – Seminari tecnico-scientifici su Tecniche per la Difesa del Suolo e dall’Inquinamento, che raduna gli studiosi italiani che si occupano di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, erosione costiera, risorse idriche e inquinamento delle acque.
L’organizzazione di ICIRBM 2026
L’evento, organizzato dal Centro Studi Acquedotti e Fognature, dall’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Calabria, è diretto dai Proff. Giuseppe Frega e Francesco Macchione, con la collaborazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e in particolare del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali (DICEAM), diretto dal Prof. Giuseppe Barbaro.
ICIRBM ha avuto il suo inizio nel Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria nell’ormai lontano 1980 e si è snodato ininterrottamente nelle Edizioni annuali successive, fino all’Edizione di quest’anno. Esso ha prodotto i volumi a stampa degli Atti per tutte le Edizioni, dal 1986 pubblicati dall’editore Bios di Cosenza. È l’iniziativa più longeva che esiste in Italia nell’ambito della Difesa del Suolo.
Le tematiche del convegno
Questo appuntamento, ormai consolidato da quasi mezzo secolo di tradizione, continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la comunità scientifica e professionale, con una missione specifica e costante rivolta alla difesa del suolo e alle tematiche ambientali e territoriali ad essa connesse.
Le tematiche affrontate in questa edizione riflettono la crescente complessità delle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla necessità di una gestione resiliente del territorio. I contributi spaziano dalla modellazione avanzata dei fenomeni di alluvioni improvvise e allagamenti urbani, alla gestione integrata delle risorse idriche e alla protezione dei litorali dall’erosione costiera, al rischio idrogeologico.
L’ampio spettro coperto dai contributi presenti quest’anno (compreso il rilievo dato ad aspetti come l’integrazione tra pianificazione urbanistica e infrastrutture blu-verdi, l’impiego di soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions) per la mitigazione dei rischi idrogeologici, l’analisi di sistemi di conoscenza innovativi in agricoltura, il ricorso a prospettive storiche e letterarie per la comprensione degli eventi estremi) sono segnali di fedeltà all’approccio multidisciplinare che caratterizza questa Conference, che come sempre evidenzia come la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio richiedano una visione olistica e trasversale.
Partecipazione scientifica e Atti del Convegno
L’alto valore scientifico e l’ampia risonanza del convegno sono testimoniati dalla straordinaria partecipazione della comunità accademica e istituzionale.
Il programma ha visto il coinvolgimento di circa 20 istituzioni universitarie (nazionali e internazionali), unitamente a 5 prestigiosi enti di ricerca e fondazioni e 6 organismi territoriali e autorità di distretto, che hanno condiviso esperienze e metodologie d’avanguardia.
Questa sinergia tra mondo della ricerca e realtà operative è ulteriormente avvalorata dal contributo di oltre 110 coautori, i cui lavori rappresentano l’avanzamento tecnologico e normativo necessario per il governo sostenibile dei bacini idrografici.
Gli Atti del Convegno, come ogni anno, saranno pubblicati dalla Casa editrice EdiBios.
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