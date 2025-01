Reggio, inaugura il Circolo Pd Modena – Ciccarello – San Giorgio – San Sperato

"Un momento di confronto aperto e costruttivo per condividere idee, progetti e l’impegno per il futuro di Reggio". L'invito della segretaria Bonforte

Venerdì 24 gennaio, alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione del nuovo Circolo del Pd Modena-Ciccarello-San Giorgio-San Sperato, presso la sede di Via Ciccarello n. 22B, primo piano, a Reggio Calabria.

All’evento, che rappresenta un importante momento di crescita e radicamento del Partito Democratico sul territorio, parteciperanno il segretario regionale Nicola Irto, i dirigenti e gli amministratori comunali. Sarà un’occasione speciale per incontrare iscritti, cittadini e simpatizzanti, ribadendo il ruolo del Partito Democratico come punto di riferimento per la Comunità.

Dopo un anno ricco di risultati per il gruppo dem di Palazzo San Giorgio, raggiunti grazie all’impegno degli assessori del Pd nella giunta comunale, il Partito Democratico continua a puntare sul miglioramento dei servizi ai cittadini, la promozione della sostenibilità urbana e il rafforzamento delle politiche sociali volte a sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Inaugurazione e prospettive future

L’inaugurazione sarà dunque un momento di confronto aperto e costruttivo per condividere idee, progetti e l’impegno per il futuro di Reggio Calabria. I rappresentanti del Pd ribadiscono, infatti, la volontà di mantenere un dialogo costante con i cittadini e di rafforzare il radicamento del Partito Democratico nelle diverse realtà del territorio.

“Un percorso assai significativo” – commentano dal Pd – “dimostrato anche dall’importanza dei risultati raggiunti dagli assessori del Pd all’interno della giunta comunale e del gruppo dem di palazzo San Giorgio nel corso dell’ultimo anno”.

Un nuovo passo verso la partecipazione sul territorio

Dal potenziamento delle politiche sociali agli interventi in chiave di sostenibilità urbana, i progetti futuri del Pd locale si coniugano con l’idea di un partito sempre più vicino alle esigenze della Comunità. L’apertura del nuovo Circolo del Pd Modena-Ciccarello-San Giorgio-San Sperato rientra pienamente in questa prospettiva, offrendo uno spazio di dialogo e partecipazione.

Valeria Bonforte

Segretaria Cittadina del Pd