Reggio, casa distrutta da un incendio: i Vigili salvano una famiglia con 3 bambini

Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un devastante incendio ha colpito un’abitazione nel popoloso quartiere di Archi, a Reggio Calabria, causando danni ingenti e mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti dell’intero stabile. L’allarme è stato lanciato poco prima dell’una di notte e le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal comando di viale Europa, sono intervenute tempestivamente sul posto.

Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di contenere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti, evitando un bilancio ben più grave. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e hanno richiesto più di quattro ore di lavoro per essere domate.

Evacuazione e soccorso ai residenti

L’edificio, un immobile di edilizia popolare, è stato evacuato in tutta fretta a causa dei pesanti danni subiti e della densità del fumo diffuso in tutto lo stabile. Durante le operazioni:

Una coppia di genitori con tre bambini è stata messa in salvo senza conseguenze gravi.

Un’anziana donna ha subito la frattura della caviglia nelle concitate fasi di fuga, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

L’appartamento interessato è andato completamente distrutto, ma è stata evitata la compromissione delle altre abitazioni.

Le operazioni si sono concluse solo dopo le 5 di questa mattina, con la messa in sicurezza definitiva dell’area.

Il coordinamento dei soccorsi

La dirigenza dei Vigili del Fuoco ha espresso soddisfazione per l’esito dell’intervento, sottolineando l’importanza della coordinazione tra le diverse squadre che hanno lavorato instancabilmente per evitare il peggio.