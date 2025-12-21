Reggio, incendio in un casale in campagna: intervento in corso dei Vigili del Fuoco – FOTO

Alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 17.35 circa in via Calomeno Sud per un incendio che ha interessato un casolare di campagna con struttura in legno e muratura.

L’intervento è al momento sotto controllo e prosegue l’opera di estinzione degli ultimi focolai. Le operazioni dei vigili del fuoco sono valse a circoscrivere l’incendio e alla messa in sicurezza dell’area, al fine di evitare la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

L’intervento di messa in sicurezza

Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.