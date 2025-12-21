City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, incendio in un casale in campagna: intervento in corso dei Vigili del Fuoco – FOTO

Sul posto operano tre squadre dei vigili del fuoco, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico

21 Dicembre 2025 - 20:54 | di Redazione

villa zagarella reggio calabria

Alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 17.35 circa in via Calomeno Sud per un incendio che ha interessato un casolare di campagna con struttura in legno e muratura.

villa zagarella reggio calabria ()

L’intervento è al momento sotto controllo e prosegue l’opera di estinzione degli ultimi focolai. Le operazioni dei vigili del fuoco sono valse a circoscrivere l’incendio e alla messa in sicurezza dell’area, al fine di evitare la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

villa zagarella reggio calabria ()

L’intervento di messa in sicurezza

Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Vigili del FuocoReggio Calabria Cronaca