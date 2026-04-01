Reggio, follia in centro: uomo dà fuoco a un cassonetto e provoca vasto incendio

Le fiamme hanno lambito le tubature del gas che servivano un palazzo abitato da numerose famiglie. Solo grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco è stato evitato il peggio.

La Polizia Locale di Reggio Calabria, a seguito di minuziosa e certosina attività info-investigativa, ha individuato e dato un nome ad un cittadino che, nelle settimane scorse, aveva causato un incendio in via Sbarre Inferiori.

La persona infatti, incurante del pericolo, aveva gettato in un cassonetto della raccolta differenziata, rifiuti contenenti della brace ardente.

In poco tempo l’incauto gesto ha determinato un incendio di vaste proporzioni che non solo ha divorato in pochi istanti i 4 cassonetti posizionati sulla strada, ma ha creato grave pericolo sia alla circolazione veicolare sia ai residenti della via.

Le fiamme, infatti, hanno interessato la facciata esterna di uno stabile condominiale ed hanno lambito le tubature del gas che servivano il manufatto abitato da numerose famiglie. Solo grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco è stato evitato il peggio.

I fatti sono stati parzialmente ripresi da una telecamera di videosorveglianza grazie alla quale è stata ricostruita la sequenza alfanumerica della targa dell’autovettura utilizzata dall’indagato.

Dopo gli accertamenti e gli approfondimenti investigativi, e previa escussione di alcune persone informate sui fatti, è stato individuato e convocato presso la Caserma Macheda Marino il soggetto ritenuto responsabile.

Esaurite le formalità di rito, lo stesso, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di incendio. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari pertanto a carico dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.