Reggio Calabria, grosso incendio in Via Villini Svizzeri. Coppia di anziani ustionati

Incendio in una abitazione a Reggio Calabria, precisamente in Via Villini Svizzeri. Le fiamme si sono propagate al primo piano di un palazzo, una coppia di anziani appena accortasi dell’incendio ha chiamato i soccorsi.

I due coniugi sono stati tratti in salvo da Polizia e Vigili del Fuoco. Ustionati, sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Da circa un’ora i vigili sono al lavoro nel tentativo di domare le fiamme ma la situazione è oramai sotto controllo.

