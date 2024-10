Reggio, grossa nube di fumo in zona sud – FOTO

Non è la prima volta che in quello stesso punto capitano situazioni analoghe

Una vasta nube di fumo si è innalzata nella zona sud di Reggio Calabria.

Precisamente nel quartiere di Modena, in corrispondenza dell’area adiacente al Campo CONI. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco che stanno domando l’incendio.

Il rogo ha generato una densa coltre di fumo nero che ha invaso l’intera area circostante. Non è ancora chiaro cosa sia andato in fiamme, sta di fatto che la nube e l’odore acre stanno creando forti disagi ai tutti i residenti e all’intero quartiere.

E non è la prima volta che in quello stesso punto capitano situazioni analoghe.

La nube di fumo, come si evince dalle foto, si è estesa per centinaia di metri avvolgendo anche i quartieri circostanti. Ancora ignote le cause che hanno determinato il rogo.

