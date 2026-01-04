City Now

Reggio, grave incidente con feriti sulla Nazionale: 5 macchine coinvolte – FOTO

Una delle auto si è schiantata contro un palo della luce. Paura tra i residenti della zona

04 Gennaio 2026 - 21:12 | di Redazione

Un grave incidente si è verificato sulla strada Nazionale a Catona, quartiere a nord di Reggio Calabria.

Cinque i veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto intorno all’ora di cena, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Secondo le prime informazioni, alcune persone sarebbero rimaste ferite. Una delle auto si è schiantata contro un palo della luce, all’altezza della colonnina Q8.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La strada è rimasta bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi, con traffico in tilt nella zona.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

