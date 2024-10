Reggio, incidente sulla SS106: auto incastrata sul guardrail

Una Fiat Panda ha perso il controllo sulla Strada Statale 106 ed è rimasta bloccata sullo spartitraffico.

E’ successo qualche minuto fa a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. L’auto avrebbe perso il controllo in autonomia, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo essere uscita fuori strada la Panda ha proseguito la corsa per qualche metro sullo spartitraffico che separa la carreggiata per poi rimanere bloccata sul guard rail.

Intervenuti sul posto anche gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco per recuperare l’auto.

In corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora da chiarire. Per fortuna non si registrano feriti gravi.