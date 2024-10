Reggio, incidente nella notte: 4 veicoli coinvolti e tre feriti – FOTO

L'incidente stradale è avvenuto intorno alla mezzanotte. Un ritiro di patente per guida in stato di ebbrezza

Tre persone sono state trasferite al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per un incidente stradale verificatosi in piena notte lungo la via Marina alta, all’altezza della Prefettura.

Una peugeot bianca procedeva in senso di marcia quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro, si scontrava con un’altra auto. Nello scontro sono stati coinvolti altri due veicoli in sosta.

A causa del forte impatto, uno dei conducenti a bordo dell’autovettura sbatteva violentemente contro il parabrezza. All’esito degli accertamenti della Polizia Locale, una delle persone coinvolte risultava con un tasso alcolemico superiore ai limite di legge e quindi in stato di ebrezza. Gli uomini del comandante Salvatore Zucco procedevano così al ritiro della patente.

Intervenuti nella notte, oltre agli uomini della Polizia Locale, anche i Carabinieri.