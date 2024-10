Reggio, a Palazzo Campanella l’incontro di Mancuso con la minoranza arbëreshë

Di seguito la nota stampa dell’ufficio del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso.

“Grazie alle risorse derivanti dalla legge 15/2003, anche quest’anno, con grande successo, si è svolta la quarta edizione del corso di alfabetizzazione arbëreshë che ha permesso ai ragazzi di cimentarsi non solo con la lettura ma anche con la scrittura arbëreshë. Tutto questo, come sempre, per valorizzare il patrimonio storico linguistico della comunità di Caraffa. Il nostro intento è ora quello di far conoscere la memoria di usi e costumi secolari, grazie ad un progetto legato all’artigianato che valorizzi il lavoro delle nostre sarte e sono sicura che la Presidenza del Consiglio regionale ci darà una mano come accaduto già nel recente passato”.