Reggio: nella parrocchia di Archi Carmine l’incoronazione della statua della Madonna – FOTO

Le corone, restaurate e riportate al loro splendore, hanno ricevuto la benedizione di Papa Leone XIV a Roma

Un momento di straordinario valore spirituale ha segnato la storia della comunità di Archi Carmine, a Reggio Calabria. La parrocchia ha celebrato il solenne Rito di Incoronazione della statua di Maria Santissima del Carmelo, durante la S. Messa nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, completando così un percorso iniziato con la benedizione papale delle corone a Roma.

La benedizione storica del Papa nell’anno della speranza

Le corone destinate alla statua Bambino Gesù e della Vergine, recentemente restaurate da un maestro orafo palermitano e riportate al loro splendore originario, hanno ricevuto la benedizione di Papa Leone XIV. L’evento è avvenuto a Roma, durante l’Udienza Giubilare di Sabato 6 Settembre 2025. A presentare le corone al Santo Padre, accompagnato dai fedeli giunti in pellegrinaggio, è stato don Danilo Latella della Parrocchia di Archi. L’evento assume un significato particolare perché si è svolto nell’anno giubilare proclamato da Papa Francesco come “Anno della Speranza”.

Il solenne rito di incoronazione a Reggio Calabria

Le corone benedette sono state custodite fino all’8 Dicembre 2025. Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, si è tenuto il solenne Rito di Incoronazione durante una celebrazione serale.

Il rito, vissuto dalla Chiesa come un atto di fede, serve a riconoscere la speciale chiamata di Maria nel disegno divino. Come ricordato nell’omelia di Don Danilo Latella, la regalità di Maria riflette la sua missione materna. Don Latella ha invitato i fedeli a sentirsi protagonisti del gesto, riconoscendo in Cristo il Re indiscusso e in Maria la Madre e Regina del cielo e della terra, di ogni vita cristiana.

Storia della devozione e progetto culturale futuro

La statua di Maria Santissima del Carmelo è venerata ad Archi dal 1913. Fu realizzata a Lecce dalla ditta Arturo Troso, specializzata in cartapesta. Dopo essere giunta in treno, fu trasportata su un carro trainato da buoi e accolta in una baracca provvisoria, poiché l’antico edificio sacro era inagibile a causa del terremoto del 1908. La statua, che nel 2013 ha celebrato solennemente il suo centenario, è stata oggetto di restauri e consolidamenti anche nel 1970.

La comunità di Archi Carmine guarda anche al futuro con un progetto di grande respiro culturale: la chiesa si prepara a ricevere un’opera di arte sacra contemporanea di straordinaria imponenza. Si tratta di un dipinto di 5×10 metri dell’artista Michele Parisi, che raffigurerà momenti fondamentali della vita di Maria, tra cui l’Annunciazione, la Visitazione e la Pentecoste. Quest’opera, unica in Calabria per dimensioni e complessità, è destinata a rendere la chiesa del Carmine in Archi un punto di riferimento non solo spirituale ma anche culturale e turistico.