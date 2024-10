Infantino “torna a casa”. Il presidente Fifa a Reggio per la mostra internazionale?

Il numero 1 della Fifa, secondo quanto raccolto, sarà a Reggio Calabria in occasione della mostra 'Il calcio è arte'

Gianni Infantino pronto ad esaudire un desiderio. Il presidente Fifa, uno dei dirigenti più influenti e importanti del mondo del calcio, come forse molti non sanno ha origini reggine.

In una intervista rilasciata al quotidiano nazionale “La Repubblica”, Infantino negli anni scorsi aveva confermato di voler tornare a Reggio Calabria: “nel mio piccolo appartamento zeppo di ricordi di mio padre e della mia infanzia” – le sue parole – “ho troppi ricordi di questa città e del profumo di questa terra per dimenticarmene”.

Infantino, infatti, possiede la doppia cittadinanza, italiana e svizzera. E’ nato da genitori italiani che si trasferirono in terra elvetica. Il padre è originario di Reggio Calabria e I suoi nonni paterni erano di Cittanova: il Presidente della Fifa ha sempre palesato, con orgoglio, le sue origini ed è stato già insignito del San Giorgio d’Oro, prestigiosa riconoscenza assegnata a chi dà lustro con la sua professione alla città di Reggio Calabria.

Quale l’occasione ideale per tornare in riva allo Stretto, se non la mostra internazionale sul calcio organizzata dall’amministrazione comunale? Lo scorso 23 settembre su queste pagine anticipavamo della la programmazione dell’evento “Il Calcio è Arte”, una mostra di rilevanza internazionale che si terrà presso la Pinacoteca Comunale e la sala del foyer del Teatro Cilea, con date indicative (ancora da ufficializzare) dal 25 ottobre 2024 al 14 gennaio 2025.

Il numero 1 della Fifa, secondo quanto raccolto da CityNow, sarà a Reggio Calabria proprio in occasione della mostra.

La mostra, come suggerisce il titolo, celebra il legame tra il mondo del calcio e l’arte, esponendo una vasta collezione di oggetti unici che ripercorrono la storia del calcio mondiale.

Si tratta di un evento pensato per attrarre non solo gli appassionati di calcio, ma anche un pubblico più ampio, grazie alla sua capacità di coniugare sport, cultura e storia.

L’evento, strategicamente, è pensato anche per i turisti che animano l’aeroporto dello Stretto. Secondo quanto raccolto previsti infatti anche reperti di club internazionali gloriosi quali Barcellona, Manchester United e Manchester City, Olympique Marsiglia.

La rilevanza internazionale dell’evento è una importante opportunità per la città, che si prepara a ospitare una collezione di cimeli calcistici di altissimo valore, provenienti da tutto il mondo. Tra i pezzi in esposizione, si annunciano maglie e palloni autografati, trofei storici e altri oggetti da collezione che celebrano i momenti iconici del calcio mondiale.

Tra le centinaia di maglie e reperti in esposizione, anche maglie indossate da quelli che sono probabilmente i più grandi giocatori della storia del calcio, vale a dire Maradona e Pelè, venuti a mancare rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

La possibile presenza di Infantino arricchirebbe di valore, e non poco, un evento che è già di livello assoluto e di sicuro interesse per tutti i reggini e non solo.