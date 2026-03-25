Reggio, solidarietà in corsia: il grande cuore di ‘Children & Family Size’ per i neonati del GOM

Ci sono gesti che pesano più delle parole e silenzi che sanno di speranza.

Il Polo d’infanzia “Children & Family Size” ha confermato ancora una volta la sua missione, che va ben oltre l’educazione: una missione fatta di altruismo, vicanza e sostegno concreto verso chi vive i momenti più difficili. Grazie a una raccolta fondi promossa durante il periodo natalizio, il Polo ha donato un moderno carrello per le emergenze neonatali alla Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Grande Ospedale Metropolitano. Un aiuto tangibile nei momenti critici.

Il carrello consegnato non è un semplice arredo sanitario, ma un dispositivo salvavita essenziale. In un reparto delicato come la TIN, dove ogni secondo può fare la differenza per un neonato prematuro o in difficoltà, avere strumenti pronti all’uso e tecnologicamente adeguati significa garantire cure d’eccellenza. È un potenziamento strutturale che nasce dalla sensibilità collettiva trasformata in azione.

Solidarietà e partecipazione della comunità

Il successo dell’iniziativa si deve alla straordinaria partecipazione della comunità che ruota attorno al Polo “Children & Family Size”. Sotto la guida dell’Ing. Antonio Cento e della dott.ssa Antonella Iaria, la struttura si è fatta promotrice di un messaggio di solidarietà che ha trovato terreno fertile nel cuore di tanti cittadini.

Alla cerimonia di consegna, in un clima di profonda commozione, erano presenti anche la dott.ssa Mondello (primario della TIN) e il dott. Candela, che hanno accolto il dono come un segnale di profonda fiducia nel lavoro instancabile del personale sanitario.

“Questo dono non è solo un supporto materiale, ma un segnale di vicinanza e fiducia nel lavoro quotidiano svolto dal personale sanitario per tutelare la vita dei più vulnerabili”

Non è la prima volta che il Polo d’infanzia si distingue per iniziative di questo tipo. La filosofia della struttura mette al centro non solo il bambino all’interno della scuola, ma il benessere della famiglia e della società intera. Essere “sempre attenti alla solidarietà” significa, per Children & Family, guardare oltre le proprie mura per tendere una mano a chi è meno fortunato.

Questo gesto virtuoso dimostra che la sinergia tra cittadini, enti privati e istituzioni pubbliche può generare risultati straordinari. In un mondo che corre veloce, l’esempio del Polo reggino ci ricorda l’importanza di fermarsi, ascoltare le necessità del territorio e, soprattutto, agire per il bene comune. La donazione del carrello è una vittoria per tutti: per l’ospedale, per le famiglie e, soprattutto, per quei piccoli guerrieri che, da oggi, avranno una possibilità in più nel loro primo, grande scontro con la vita.