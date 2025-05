Reggio onori Gianni Versace, l’ass. Romeo: ‘In atto un’idea di intitolazione straordinaria’

Intitolazione di una via, una piazza o un luogo a Gianni Versace a Reggio Calabria, città natale del genio della moda?

L’amministrazione Falcomatà, dopo le proposte del recente passato, avrebbe oggi le idee più chiare.

Ricordiamo come qualcosa in passato si era mosso, quando la Commissione Toponomastica comunale aveva inserito il ‘viale Gianni Versace’ che dal ponte di Sant’Agata arriva in aeroporto. Dell’importante, seppur troppo periferica arteria, però non si è mai saputo più nulla.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Carmelo Romeo ai microfoni di Live Break, l’idea di un riconoscimento allo stilista di origini reggine scomparso il 15 luglio 1997, avrebbe oggi preso forma e l’ufficialità dovrebbe presto arrivare.

