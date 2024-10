Ῥήγνυμι – La Reggio Calabria Invisibile’: il nuovo audio-documentario di Kento

Un atto d’amore profondo nei confronti della sua Reggio Calabria, senza ignorare i problemi e le profonde contraddizioni del territorio: è questo ” Ῥήγνυμι – La Reggio Calabria Invisibile”, audio-documentario scritto e interpretato dal rapper e scrittore reggino Francesco “Kento” Carlo e prodotto da RSI – Radiotelevisione Svizzera.

Un viaggio nella storia e nella geografia della città, in cui l’autore interseca il racconto collettivo e l’esperienza personale, e che inizia sovvertendo le prospettive ormai consolidate: perché Reggio deve essere sempre vista come la “fine” dell’Italia e non come l'”inizio”? Perché considerarla l’estrema periferia della Penisola e non il centro geografico esatto del Mar Mediterraneo? Da questa inversione prospettica nasce un racconto originale e inesplorato, che parla di arte e cultura, ma anche di lotta e resistenza, così come tutto il percorso artistico di Kento.

Dichiara l’autore:

“Presentare la mia città è una grande responsabilità e forse lo è a maggior ragione quando ci si rivolge ad un pubblico internazionale. Non mi aspettavo questa richiesta da parte della Radiotelevisione Svizzera ma, superata la sorpresa, mi sono goduto molto sia la scrittura che l’incisione. Ovviamente non posso pretendere di raccontare tutto di Reggio, ma ho provato a dare una prospettiva diversa, staccandomi sia dal vittimismo di chi dice che fa tutto schifo che dalla prospettiva ridicola e irreale di chi dipinge il Sud come un paradiso terrestre senza problemi e senza difficoltà”.

Emblematicamente, il documentario si chiude con i versi di Ettore Pensabene, poeta e drammaturgo di cui Kento è stato allievo: un intenso saluto all’ascoltatore che è anche un invito a venire di persona sulle nostre rive, e scoprirle oltre i luoghi comuni e i sentieri battuti.

Il documentario ” Ῥήγνυμι – La Reggio Calabria Invisibile”

Il documentario ” Ῥήγνυμι – La Reggio Calabria Invisibile” fa parte della serie “Le Città Invisibili”. Regia di Daniel Bilenko, editing di Renato Amadò, produzione esecutiva di Moira Bubola per RSI – Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana. Si può ascoltare gratuitamente sul sito della RSI a questo link: https://shorturl.at/bchGM.

Francesco “Kento” Carlo è un rapper e scrittore di Reggio Calabria con all’attivo 3 libri, 10 dischi e più di 1.000 concerti.

Da oltre 10 anni tiene laboratori di scrittura in carceri, scuole e comunità di recupero. Premiato, tra gli altri, da ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Cultura Contro le Mafie. Le sue ultime pubblicazioni sono il libro Barre (minimum fax), il disco Kombat Rap (Time 2 Rap Records) e il podcast Illegale (Emons Record).

Di seguito la locandina del documentario di Kento.