Reggio, l’Istituto di bellezza Italo cerca personale

Italo, l’Istituto di Bellezza è alla ricerca di nuovi talenti!

Per migliorare l’esperienza di benessere dei clienti e ampliare i servizi, il noto istituto di bellezza reggino è alla ricerca di professionisti qualificati da inserire all’interno dello staff.

Ecco il messaggio della direzione:

“Se sei appassionato di bellezza e desideri lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, questa è l’opportunità che fa per te”.