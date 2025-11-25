Reggio, l’Istituto di bellezza Italo cerca personale
Ti piacerebbe entrare a far parte del team di Italo? Invia ora la tua candidatura
25 Novembre 2025 - 11:39 | di Redazione
Italo, l’Istituto di Bellezza è alla ricerca di nuovi talenti!
Per migliorare l’esperienza di benessere dei clienti e ampliare i servizi, il noto istituto di bellezza reggino è alla ricerca di professionisti qualificati da inserire all’interno dello staff.
Ecco il messaggio della direzione:
“Se sei appassionato di bellezza e desideri lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, questa è l’opportunità che fa per te”.
Posizioni aperte:
- Parrucchiere (Disponibilità part-time e full-time)
“Ti piacerebbe entrare a far parte del nostro team? Invia la tua candidatura all’indirizzo italohairbeauty@gmail.com o chiamaci al numero 0965.617846. Italo, l’Istituto di Bellezza è il posto ideale dove crescere professionalmente e offrire un servizio impeccabile a chi cerca il meglio per la propria bellezza e benessere. Non perdere questa occasione, entra anche tu a far parte della nostra squadra!”.