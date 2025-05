Apre a Reggio ‘Ke Gelato’: il gusto artigianale con radici locali e una novità – VIDEO

È finalmente arrivata nel cuore della città la nuova gelateria “Ke Gelato”, nata dalla passione del maestro gelatiere Consolato Namia, insieme all’imprenditore reggino Paolo Barillà.

Nel cuore della città di Reggio Calabria, situata sulla Via Marina Alta, di fronte al Monumento dei Caduti, ‘Ke Gelato‘ apre con l’obiettivo di proporre un prodotto artigianale di alta qualità, legato al territorio e alle sue eccellenze.

Uno dei punti di forza della gelateria è l’“Affogato di Reggio Calabria”, una creazione esclusiva di Ke Gelato. Si tratta di una salsa al cioccolato, preparata artigianalmente con cacao Venchi e zucchero, servita in coppa con pan di Spagna e panna fresca.

Da Ke Gelato il laboratorio è a vista: ogni giorno i clienti potranno osservare dal vivo la preparazione del gelato, realizzato con latte fresco e materie prime di qualità, in gran parte a chilometro zero. La gelateria punta su una proposta ampia e stagionale, con oltre cento gusti diversi per tutta l’estate, inclusi prodotti tipici locali come il limone e il mango di Catona, le nespole di Palizzi.

Ke Gelato dedica grande attenzione anche alle esigenze alimentari di tutti, proponendo gusti senza glutine e senza latte, e utilizzando ingredienti selezionati come nocciole, pistacchi e cacao di alto livello. La qualità e la professionalità sono garantite dalla presenza di Consolato Namia, maestro gelatiere con anni di esperienza, e dal supporto dell’imprenditore Paolo Barillà, da sempre attento alle novità e alle esigenze del territorio.

La gelateria sarà aperta tutti i giorni, dalle 8:30 del mattino fino a mezzanotte e mezza.

Con questa nuova apertura, Ke Gelato si propone di diventare un simbolo di eccellenza per Reggio Calabria, un luogo dove gusto, tradizione e innovazione si incontrano per soddisfare ogni palato.

