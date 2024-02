Reggio, rebus dipinto alla Kinesis Fitness Club: la palestra 'mitologica' dove lo sport è cultura

L’estate del cinquantesimo dei Bronzi sembrerebbe ormai solo un ricordo, con le sue ‘luci’, e cioè le iniziative, le manifestazioni culturali e gli spettacoli a tema ma anche con le sue ‘ombre’, a causa della scarsa risonanza concessa a un evento culturale che ha oltrepassato la dimensione non solo cittadina ma anche nazionale.

Ma qualcosa di carattere “mitologico” ancora incuriosisce i passanti di via Cananzi, nel pieno centro di Reggio Calabria, a due passi dai Bronzi di Riace.

Lungo la strada che conduce al MArRC, osservando la vetrina della palestra “Kinesis Fitness Club”, si viene rapiti da un indovinello, una sorta di rebus dipinto sulla parete.

L’opera pittorica surreale, magistralmente eseguita, raffigura i due Bronzi nelle vesti di atleti, con le fasce muscolari che emergono dal metallo e si allungano in tensione per effetto del pathos, evidenziando la tanto ammirata bellezza.

Una cernia guizzante e una tartaruga marina citano l’ambiente subacqueo in cui le due sculture vennero ritrovate, e al tempo stesso simboleggiano il viaggio coraggioso di chi si spinge oltre il mondo conosciuto.

In basso la dea Atena, la stessa che guarda Reggio dall’arena sulla via marina, e indirizza un monito severo ai reggini, unici veri nemici della loro città ogni qual volta la tradiscono, non ne valorizzano la bellezza e le immense potenzialità culturali. In alto un teschio, custodia della mente, quella parte dell’individuo, essenziale ma ad esso invisibile, il cui benessere è condizione necessaria per la salute del corpo.

Infine, come unico indizio, una frase:

“Al di là della moda lo sport è cultura”.

L’idea dell’opera nasce quasi per gioco dall’incontro delle competenze di due insegnanti, colleghi per caso ma amici per scelta: Roberto Musolino e Pietro Adorato.

Il primo, prof. di Scienze motorie, appassionato cultore dell’arte del benessere, ha ispirato la sua palestra a un principio ben noto al mondo classico: mens sana in corpore sano, nella convinzione che l’armonia tra corpo e psiche sia fondamentale per procurare la salute psicofisica e, di conseguenza, i benefici estetici.

Il secondo, docente di Disegno e storia dell’arte, non nuovo a opere grafiche di tale portata e noto anche nel campo dell’animazione per la realizzazione di videoclip e cortometraggi d’autore su temi di rilevanza sociale, traduce graficamente l’idea alla base del progetto, e cioè la soluzione dell’enigma: la città è intorpidita, come un muscolo inattivo, necessita di un risveglio culturale; l’unica terapia possibile è il lavoro, che valorizzi lo spazio, l’ambiente, la bellezza; che si fondi sul dialogo armonioso tra le molteplici competenze che contraddistinguono il popolo reggino, proprio come hanno fatto i due colleghi e amici.

Con l’augurio che la geniale metafora dipinta da Adorato non si limiti a stimolare le foto e i selfie dei passanti ammirati, ma induca chi si sofferma a compiere una necessaria riflessione e – magari! – a tradurla in azione.

Info e contatti

