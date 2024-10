Reggio Calabria, la Stazione Centrale si rifà il look. Sul piatto 10 milioni

di Vincenzo Comi – Reggio, città turistica. Al momento, la nostra città, non sembra meritare questa importante qualifica che viene attribuita a tutte quelle località in cui il numero dei visitatori è davvero elevato, tutto l’anno. I servizi offerti ai turisti, nelle ‘città turistiche’, funzionano e le infrastrutture e gli spostamenti sono garantiti, sempre.

Se si intende davvero trasformare la nostra città in ‘città turistica’, oltre a risolvere al più presto la ormai infinita ‘questione aeroporto’, si dovrebbe partire anche dal restyling della stazione centrale, principale porta di ingresso in città e punto di incontro di viaggiatori, pendolari, turisti e cittadini.

La notizia arriva dalle pagine della Gazzetta del Sud. “La stazione centrale sarà riqualificata con 10 milioni di euro”. Rfi rompe il silenzio e spiega cosa è stato fatto e cosa si dovrà fare in merito alla situazione della ‘metropolitana di superficie’. Il nuovo direttore di Rete Ferroviaria Italiana della Calabria, Sergio Stassi, sembra avere le idee chiare.

A breve inizieranno i lavori di riqualificazione della stazione centrale con interventi di ristrutturazione e adeguamenti per rendere l’intera area accessibile a tutti. Nuovo look per la stazione più importante della città dunque senza però demolire o intaccare l’attuale struttura, sottoposta ai vincoli della Soprintendenza in quanto stazione storica. Per quanto riguarda la stazione Lido verrà finalmente installata una grata per evitare che il sottopassaggio si allaghi a causa delle abbondanti piogge e sarà implementato il servizio di videosorveglianza con un meccanismo di chiusura dell’area computerizzato.

Secondo quanto riportato, i lavori si dovrebbero concludere in due anni. Importanti novità anche per quanto riguarda il nome. Non più Reggio Calabria Lido ma Reggio Calabria Museo per rafforzare il legame con uno dei siti culturali più prestigiosi della Calabria.

Importanti interventi nel breve termine verranno realizzati nelle stazioni di Santa Caterina, Gallico e Catona. “Il patrimonio aziendale va difeso e mantenuto anche per ragioni di sicurezza”, queste le parole di Stassi.

La metropolitana di superficie dovrà anche ridare nuova vita a quelle stazioni esistenti sotto utilizzate come Pentimele ed Aeroporto.

L’annuncio di Rete Ferroviaria Italiana non può che entusiasmare ed incoraggiare cittadini e viaggiatori. Reggio Calabria può e deve diventare una vera e propria città turistica e la sua stazione principale, con l’intera area archeologica di piazza Garibaldi, deve diventare il più bel biglietto da visita per i turisti.