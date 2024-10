Reggio, Bergarè fa centro. Laganà (CNA): ‘Che successo! Piazza in festa fino a tarda notte ‘

Si è da poco conclusa la terza edizione di Bergarè, il festival dedicato al bergamotto e organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria. Un evento che ha coinvolto con grande successo le imprese di CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato piccola e media impresa di Reggio Calabria.

Il bergamotto e i suoi prodotti hanno attratto in questi giorni migliaia di visitatori in riva allo Stretto, per una kermesse che ha promosso nella fantastica location del Castello Aragonese le eccellenze del territorio.

L’evento, durante la quattro giorni dal 3 al 6 ottobre, è stato impreziosito e arricchito dalle serate con musica e dj set offerte dalle associazioni datoriali, come quella finale con l’artista reggino Augusto Favaloro e la sua band.

Le imprese CNA al Bergarè

Apprezzatissime le 14 torte presentate da Federica Cangiamila e la sua impresa “Zuccarata”, e l’autentico show cooking per Mìda bar wine & mixology del “capitan” Nino Barillà, con il torrone al bergamotto che hanno impreziosito la giornata della degustazione dedicata alla pasticceria.

Grande attenzione al “Villaggio Bergarè” per la “Via delle essenze” (cosmetica-profumeria) e “Naturarci” (saponi artigianali con oli essenziali bio).

Tantissima fila nel padiglione street food per Attimo Bistrot, gelateria Trebottoni, Piky Restaurant, Chicken Friends e Via Veneto che sotto il simbolo di CNA si sono resi protagonisti di queste serate.

Soddisfatto il Direttore CNA Alessandro Laganà, che ha affermato: