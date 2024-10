Reggio Calabria: lasciato un biliardino per strada. Ci gioca il Sindaco – VIDEO

“Ci troviamo a piazzetta della Pace ed il nuovo anno arriva con un regalo donato dai cittadini poco prima della Befana che qualcuno ha deciso di fare forse per far giocare i ragazzi all’aperto a biliardino”

Sono le parole del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in apertura di un breve video postato sulla propria bacheca della pagina Facebook prima di ‘tirare le orecchie’ ai propri cittadini per aver lasciato un piccolo biliardino per strada vicino ai cassonetti.

“Il ritiro dei rifiuti ingombranti è gratuito – ricorda il sindaco Falcomatà – Basta contattare il numero verde dell’AVR. Iniziamo l’anno nel migliore dei modi e non facciamo gli incivili”.

Questo invece il post di Giuseppe Falcomatà:

“Reggini, mi raccomando, a biliardino non si rulla! Per gli ingombranti c’è il numero verde per il ritiro gratuito (800 759650)! Se sporchi la tua città lasciando rifiuti vicino ai cassonetti sei un incivile. Se butti via un biliardino, oltre che incivile… si propriu stortu!”

QUI IL VIDEO