Ispettorato del lavoro: sanzioni in un bar, un panificio e un barbiere nel reggino

Nell’ultima settimana, gli ispettori del lavoro dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato una serie di controlli con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e le violazioni in materia di salute e sicurezza.

Le sospensioni per lavoro nero

L’attività di un bar della fascia tirrenica è stata sospesa: durante l’accesso ispettivo è stata accertata la presenza di 1 lavoratore irregolare su 2 . La maxi-sanzione ammonta a 3.900 euro , cui si aggiungono ulteriori sanzioni per la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione sulla sicurezza.

è stata sospesa: durante l’accesso ispettivo è stata accertata la presenza di . La maxi-sanzione ammonta a , cui si aggiungono ulteriori sanzioni per la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione sulla sicurezza. Un altro provvedimento di sospensione è stato notificato ad un barbiere sulla Costa Viola : trovato 1 lavoratore irregolare su 3 . Anche in questo caso la sanzione è di 3.900 euro , con prescrizioni penali per l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione.

: trovato . Anche in questo caso la sanzione è di , con prescrizioni penali per l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione. Nella Piana di Gioia Tauro, un panificio ha ricevuto una sanzione di 3.900 euro per l’impiego irregolare dell’unico dipendente preposto. Anche qui seguiranno prescrizioni penali per la mancata visita e la mancata formazione.

Violazioni nel settore edile

Nel comparto edile, gli ispettori hanno riscontrato violazioni a carico di due imprenditori:

uno operante nella Locride , per viabilità di cantiere inadeguata

, per viabilità di cantiere inadeguata uno dell’entroterra tirrenico, per rischio chimico non compensato, dovuto all’inattuazione delle misure previste dalla normativa

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori e garantire ambienti di lavoro sicuri e regolari.