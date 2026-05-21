Paolone Gas a Propaganda Live, Iracà scrive a La7: ‘Reggio merita un confronto serio, non caricature’

La candidata al consiglio comunale scrive alla redazione del programma tv: "La nostra città non è soltanto ciò che fa (sor)ridere in televisione"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una candidata al consiglio comunale di Reggio Calabria che ha inviato una missiva alla redazione di La7. L’avv. Grazia Iracà ha ritenuto necessario intervenire sulla vicenda inerente un altro candidato che, nelle ultime settimane è balzato agli onori della cronaca nazionale.

“Scrivo da cittadina e da candidata al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, dopo aver assistito all’interesse di Propaganda live per il candidato “Paolone detto Gas”.

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Satira, democrazia e responsabilità del racconto

“La satira è linfa della democrazia quando colpisce il potere, smaschera ipocrisie, apre riflessioni. Ma esiste una linea sottile oltre la quale il racconto di un territorio rischia di trasformarsi in una caricatura permanente. E il Sud – Reggio Calabria in particolare – troppo spesso viene osservato soltanto attraverso le lenti del folklore, dell’eccesso, dell’anomalia. La nostra città non è soltanto ciò che fa (sor)ridere in televisione.

È una terra complessa, colta, difficile e straordinaria. Una comunità fatta di professionisti, imprenditori, studenti, lavoratori, madri, giovani che restano e altri che tornano. Una città che combatte ogni giorno contro problemi reali, ma che conserva ancora una dignità antica, mediterranea, profondamente civile.

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Uno sguardo più equilibrato su Reggio Calabria

In una fase storica in cui tanti cittadini si allontanano dalla politica perché la considerano solo rumore, semplificazione o spettacolo, credo che anche il linguaggio televisivo abbia una responsabilità importante: distinguere tra ironia e svilimento.

Non chiedo indulgenza verso la politica locale – che deve sempre accettare critica e persino sarcasmo – ma uno sguardo più equilibrato, capace di raccontare anche il fermento culturale, professionale e umano di questa terra.

Il destino del Mezzogiorno non può essere sempre narrato come una nota a margine pittoresca del Paese. Merita profondità. Merita rispetto. Merita ascolto.

Con cordialità,

Grazia Iracà

Avvocato e candidata al Consiglio Comunale di Reggio Calabria“.