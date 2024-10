A Reggio Calabria l’evento dedicato ai bambini ‘Giochiamo per un sorriso’

Anche quest’anno l’US ACLI e le ACLI di Reggio Calabria, insieme all’LELEFANTE, le PGS, la FIB, l’ASD LlBERTAS, la HIP HIP URRA’, l’AIL e la scuola di tecnica individuale SOCCER XTREME, sono promotrici della manifestazione “GIOCHIAMO PER UN SORRISO”. L’evento, giunto ormai alla IV edizione, si terrà a Piazza Duomo il prossimo 11 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Anche quest’anno, dunque, gli organizzatori promuoveranno diversi sport quali calcio, pallavolo e bocce e laboratori creativi per tutti i bambini che vorranno trascorre qualche ora in allegria.

Non mancheranno i gonfiabili nè le amatissime mascotte e i personaggi Disney. Divertimento assicurato. Ingresso gratuito con possibilità di offrire un contributo volontario. Tutto il ricavato andrà devoluto al reparto di Ematoncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “B.M.M.” di Reggio Calabria. Durante la giornata gli organizzatori consegneranno alla Dott.ssa Ronco un presidio medico frutto del ricavato dello scorso anno.