A Reggio Calabria l’evento “Vivendo in musica”. Diversi gli ospiti presenti

È risaputo: le gare di solidarietà tendono sempre a unire i più acerrimi concorrenti. Quello che è accaduto questa volta, però, è un evento davvero raro. Cantanti, cabarettisti e altri artisti di Reggio Calabria hanno indossato la divisa della stessa squadra organizzando la prima edizione di “Vivendo in musica”.

E senza chiedere neanche uno “spicciolo” in favore della propria esibizione. A mettere in piedi la macchina organizzativa è stato il gruppo di preghiera dell’Immacolata che, grazie a questo evento, intende sostenere le missioni e le opere di apostolato dei frati e delle suore dei “Piccoli fratelli e sorelle dell’Immacolata”, la comunità religiosa fondata a Bagnara.

I protagonisti che si esibiranno in questa bella iniziativa che andrà in scena al teatro Odeon il prossimo 12 maggio alle 21.30 sono: Peppe Plutino e Maddalena Ciofu (presentatori della serata), il conosciuto imitatore e cabarettista Pasquale Capri, Anna Elisa, Dana, Kiko, Nazzareno, le sorelle Cento, Aldo di Giuseppe, Giulio Mangiola, Alessia Maio, Nicholas Mauro. In fin dei conti, quando si tratta di dover aiutare il prossimo non c’è competizione o guadagno che tenga. Questi artisti hanno preferito seguire ciò che gli suggeriva il loro cuore, non tirandosi indietro e remando tutti verso la medesima direzione in virtù di una giusta causa.

Un esempio, questo, per i giovani e gli adulti del mondo d’oggi che troppo spesso fanno dipendere le loro decisioni da criteri di convenienza, di mero guadagno e di calcolo. Un modo di vivere che potrebbe incoraggiare l’indifferenza nei confronti del prossimo e l’insensibilità verso coloro che hanno maggior bisogno di aiuto. Questa iniziativa, invece, va in tutt’altra direzione e potrebbe essere uno spunto di riflessione per riconsiderare il percorso verso il quale si sta incamminando la società odierna.