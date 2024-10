Giovani reggini ‘Liberi di scegliere’. Di Bella: “Dalla ‘ndrangheta si può uscire”

Entrando nella Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria appare chiara una cosa: le scuole stanno dalla parte della legalità. Centinaia di giovani seduti nelle poltrone che, spesso ospitano importanti istituzioni, si trovano di fronte agli ideatori di un progetto che potrebbe cambiare il destino di tante persone.

L’associazione Biesse, in collaborazione con il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria intende promuovere “Giustizia e umanità. Liberi di scegliere”.

Quest’ultimo, ormai, è diventato un vero e proprio ‘motto’ della lotta alla legalità, conosciuto in tutta la Penisola grazie al film, andato in onda solamente qualche mese fa che vedeva protagonista Roberto Di Bella, il giudice che ha ridato speranza a tantissime famiglie.

É proprio lui, il fautore di questo sensazionale progetto a raccontare le prime impressioni di questa giornata ai microfoni di CityNow:

La vita all’insegna dell’illegalità porta sofferenze, per questo motivo desideriamo far intravedere l’orizzonte ai giovani con gli occhi della nostra esperienza. Spero di riuscire a coinvolgere i giovani a stimolare delle riflessioni, sulla dignità, sul rispetto verso gli altri e sulla legalità in genere”.

“Oggi siamo qui per presentare il nostro progetto di legalità. Puntiamo ad un cambiamento sociale, ma soprattutto culturale. Vogliamo instillare nei ragazzi quella scintilla di consapevolezza che li renda appunto in grado di essere “liberi di scegliere”.

Alla presentazione del progetto non poteva mancare il Questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone:

“É sempre bello vedere la partecipazione dei giovani, di tutte le età, a manifestazioni in cui si parla di legalità. L’argomento cardine che affronteremo oggi è il tentativo di recupero di tanti giovani per una società migliore. Potremmo definirlo come il “Protocollo Di Bella”, il tentativo di sottrarre alla criminalità organizzata giovani che possono essere ben spesi all’interno del tessuto sociale di questa città”.

Quello che può sembrare un processo complicato, specialmente per i più piccoli, invece non lo è. Ecco perchè secondo il Questore Vallone:

“I giovani vivono la realtà di questa città, far capire loro che un futuro diverso è possibile. Anche per chi è nato in una famiglia in cui ci sono problematiche sociali e criminali estremamente importanti non è così difficile come può sembrare. I ragazzi capiscono, comprendono e, dopo aver ascoltato le parole di oggi degli esperti del settore, avranno la possibilità di dire io c’ero nel momento in cui sono state prese decisioni importanti

Non a caso il progetto ‘A-ndrangheta’ della Questura di Reggio Calabria tende a dare importanza proprio alle scuole per consentire ai ragazzi, un domani di non emigrare”.