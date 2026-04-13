Clean Up a Reggio, in campo anche gli ospiti della Cooperativa Libero Nocera

La comunità Vallone Petrara coinvolta in un’attività tra educazione civica, ambiente e socializzazione

Gli ospiti della Cooperativa Libero Nocera – comunità Vallone Petrara, domenica coinvolti dall’iniziativa Clean Up promossa dalle associazioni Legambiente, Plasticfree e dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, hanno potuto vivere concretamente azioni positive volte alla tutela dell’ambiente, alla cura della propria città e degli spazi quotidiani.

Gli ospiti sono stati accompagnati dalla Coordinatrice Pedagogica Dott.ssa Anna Rizzo e dall’educatrice Dott.ssa Denise Morabito.

Un momento importante per consolidare nozioni apprese durante le attività pedagogiche svolte all’interno della comunità, spesso orientate proprio all’educazione civica, come strumento di educazione, tutela e rispetto non soltanto dell’ambiente ma più in generale della comunità e soprattutto come strumento di prevenzione della propria salute.

Per i partecipanti all’iniziativa, inoltre, la manifestazione ha rappresentato un momento importante di socializzazione e confronto con le altre realtà presenti.

Leggi anche

Gli ospiti hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione, raccogliendo e differenziando i vari rifiuti ma soprattutto condividendo i risultati ottenuti al termine dell’attività anche con altri cittadini presenti, piccole azioni in grado di realizzare grandi sogni.