Clean Up a Reggio, in campo anche gli ospiti della Cooperativa Libero Nocera
La comunità Vallone Petrara coinvolta in un’attività tra educazione civica, ambiente e socializzazione
13 Aprile 2026 - 17:33 | Comunicato Stampa
Gli ospiti della Cooperativa Libero Nocera – comunità Vallone Petrara, domenica coinvolti dall’iniziativa Clean Up promossa dalle associazioni Legambiente, Plasticfree e dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, hanno potuto vivere concretamente azioni positive volte alla tutela dell’ambiente, alla cura della propria città e degli spazi quotidiani.
Gli ospiti sono stati accompagnati dalla Coordinatrice Pedagogica Dott.ssa Anna Rizzo e dall’educatrice Dott.ssa Denise Morabito.
Un momento importante per consolidare nozioni apprese durante le attività pedagogiche svolte all’interno della comunità, spesso orientate proprio all’educazione civica, come strumento di educazione, tutela e rispetto non soltanto dell’ambiente ma più in generale della comunità e soprattutto come strumento di prevenzione della propria salute.
Per i partecipanti all’iniziativa, inoltre, la manifestazione ha rappresentato un momento importante di socializzazione e confronto con le altre realtà presenti.
Gli ospiti hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione, raccogliendo e differenziando i vari rifiuti ma soprattutto condividendo i risultati ottenuti al termine dell’attività anche con altri cittadini presenti, piccole azioni in grado di realizzare grandi sogni.
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