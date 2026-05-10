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Reggio, cerimonia di intitolazione della nuova palestra del liceo ‘Volta’ a Gaetano Gebbia

L’iniziativa nasce per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e della formazione giovanile

10 Maggio 2026 - 07:56 | Comunicato stampa

Gaetano Gebbia Foto Fip

Il Liceo Scientifico “A. Volta” renderà omaggio a Gaetano Gebbia con la cerimonia di intitolazione della palestra scolastica. L’appuntamento è in programma lunedì 11 maggio 2026, alle ore 10:30, presso l’Aula Socrates del Campus scolastico.

L’iniziativa nasce per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e della formazione giovanile. Gebbia si è distinto non solo come allenatore e talent scout, ma soprattutto come educatore e formatore capace di trasmettere valori sul campo e orizzonti progettuali innovativi.

Il programma della cerimonia e i contributi

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, il programma prevede testimonianze e contributi dedicati alle molteplici sfaccettature umane e professionali di Coach Gebbia. Sono previsti gli interventi di Piero Viola, Sandro Santoro e Giuseppe Cassì.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre presentati due importanti progetti legati alla memoria del tecnico:

  • Il Torneo interscolastico di Basket 5
  • La Borsa di studio “Gaetano Gebbia”

La cerimonia si concluderà con il disvelamento delle targhe commemorative. A moderare l’incontro sarà il giornalista Piero Gaeta.

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