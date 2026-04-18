Lo psicanalista Panìco fa tappa a Reggio con ‘La poetica dell’eclisse. La scomparsa dell’adolescenza’

Comunità educante o solitudine: al 'Volta' si parla di “diritto al vuoto” e responsabilità degli adulti. Panìco a confronto con docenti e territorio

Il Liceo Scientifico Statale “A.Volta” di Reggio Calabria al centro di un incontro formativo sui temi dell’adolescenza. L’Aula Socrates accoglierà sabato 18 aprile alle ore 16.00 Andrea Panìco, psicoanalista e fondatore dell’associazione Telemaco di Jonas Milano – centro di psicoanalisi per l’adolescenza. Poetica dell’eclissi, la scomparsa degli adolescenti edito da Castelvecchi fa tappa a Reggio Calabria, dopo le date di Palermo e Catania, per un piccolo Tour al Sud tra le sedi Jonas.

Scuola e disagio contemporaneo: ascolto, desiderio, comunità educante

In un tempo difficile, animato da guerre, incertezze e precarietà, la Scuola è chiamata a riconoscere, accompagnare e gestire situazioni di rischio e forme di disagio sempre più complesse; la sfida educativa resta quella di lasciare il segno sulla lavagna della vita dei nostri ragazzi, di accendere il desiderio, di non lasciare cadere nel buio e nell’abbandono tanti gridi di aiuto, di allenare l’orecchio all’ascolto del particolare, cercare di tenere accese le menti e i cuori.

Proseguendo l’impegno sul territorio attraverso attività tese a sensibilizzare la cittadinanza sui “nuovi sintomi” del disagio contemporaneo, Jonas Reggio Calabria* organizza quest’ evento in collaborazione con il Liceo “A.Volta”, Ace Medicina Solidale, la libreria Amaddeo e il progetto F.a.t.a.

Proponendo una lettura psicoanalitica che rimetta al centro il valore del legame sociale e della soggettività, lo sforzo congiunto e necessario tra Scuola, famiglia e enti del terzo settore vuole puntare l’attenzione sulla responsabilità collettiva di creare una comunità educante capace di leggere e decifrare le dinamiche adolescenziali ma soprattutto di ascoltare i giovani, di restituirgli i luoghi, gli spazi, gli strumenti e le risorse per esercitare il diritto al vuoto e alla mancanza, all’invenzione, all’errore, alla noia, al non-tutto, ingredienti fondamentali per la scoperta del proprio desiderio.

Panìco e la “mancanza”: la poetica dell’eclissi dell’adolescenza

Perché parlare di mancanza e di eclissi dell’adolescenza?:

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Secondo quest’ottica andare “in direzione ostinata e contraria” per l’adolescente, non vuol dire fare il contrario di ciò che l’adulto insegna, ma darsi la possibilità di costruire la propria soggettività, di rispondere in prima persona, mettere le proprie parole laddove non ci sono, iniziare ad assumersi la responsabilità del proprio desiderio, fare esperienza di “apertura inedita di mondi”. Da parte dell’adulto, pensare il proprio “lutto generazionale”, significa fare un passo indietro, darsi tempo, tollerare l’angoscia, renderli protagonisti e responsabili di una vita generativa e non dissipativa, saper ascoltare la loro poesia e ammirare il Risveglio di primavera.

Programma dell’incontro e interventi: spazio alle domande dei ragazzi

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A. Volta” Maria Rosa Monterosso seguiranno Emanuele Mattia, già Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Maria Laura Falduto, Responsabile della sede Jonas di Reggio Calabria. Dialogheranno con l’autore Valentino Scordino, Docente Liceo Scientifico “A. Volta”, Fabio Domenico Palumbo, Docente Liceo “C. Alvaro” di Palmi e Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e Laura Cirella, Resp. progetto F.A.T.A Comunità. A moderare l’evento sarà Nadia Carbone – Psicoterapeuta Jonas Reggio Calabria

A conclusione degli interventi spazio alle domande, e soprattutto alla voce dei ragazzi

Le copie del libro saranno acquistabili prima dell’evento presso la Libreria Amaddeo

APPUNTAMENTO A SABATO 18 APRILE ORE 16.00 LICEO SCIENTIFICO “A.VOLTA”