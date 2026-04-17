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Serie D: respinto il reclamo della Nuova Igea Virtus. Rimane la penalizzazione

Classifica invariata con i giallorossi che per lungo tempo hanno sognato la promozione e adesso puntano ai play off

17 Aprile 2026 - 19:59 | Redazione

Bonina Nuova Igea

La vicenda è nota e meglio conosciuta come “Caso De Falco” e ha riguardato il portiere della Nuova Igea Virtus, utilizzato nelle prime cinque partite di campionato da squalificato in altro campionato. In seguito ad una segnalazione alla Procura Federale e le successive indagini, si è arrivati alla penalizzazione di cinque punti in classifica comminati dal TFN, insieme all’ammenda per la società, cinque mesi di inibizione al presidente Massimo Italiano e al Segretario Rosario Sorrenti, oltre che 5 giornate di squalifica allo stesso Christian De Falco.

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I giallorossi hanno presentato reclamo lo scorso 27 marzo e oggi è stato respinto ufficialmente dalla Corte Federale d’Appello della FIGC. La classifica del Girone I di Serie D rimane dunque invariata, con la Nuova Igea Virtus che per lungo tempo si è trovata in testa alla classifica e ora al settimo posto punta ad una collocazione in zona playoff.

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La nuova classifica

  1. Nissa 60
  2. Savoia 60
  3. Reggina 57
  4. Athletic Palermo 54
  5. Gelbison 51
  6. Nuova Igea* (-5) 49
  7. Sambiase 49
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-1) 42
  10. Vigor Lamezia 37
  11. Enna 35
  12. Ragusa 32
  13. Vibonese* 31
  14. Acireale 31
  15. Favara 31
  16. Sancataldese 27
  17. Messina (-14) 27
  18. Paternò 19

*una partita in meno

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