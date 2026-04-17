Serie D: respinto il reclamo della Nuova Igea Virtus. Rimane la penalizzazione

Classifica invariata con i giallorossi che per lungo tempo hanno sognato la promozione e adesso puntano ai play off

La vicenda è nota e meglio conosciuta come “Caso De Falco” e ha riguardato il portiere della Nuova Igea Virtus, utilizzato nelle prime cinque partite di campionato da squalificato in altro campionato. In seguito ad una segnalazione alla Procura Federale e le successive indagini, si è arrivati alla penalizzazione di cinque punti in classifica comminati dal TFN, insieme all’ammenda per la società, cinque mesi di inibizione al presidente Massimo Italiano e al Segretario Rosario Sorrenti, oltre che 5 giornate di squalifica allo stesso Christian De Falco.

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I giallorossi hanno presentato reclamo lo scorso 27 marzo e oggi è stato respinto ufficialmente dalla Corte Federale d’Appello della FIGC. La classifica del Girone I di Serie D rimane dunque invariata, con la Nuova Igea Virtus che per lungo tempo si è trovata in testa alla classifica e ora al settimo posto punta ad una collocazione in zona playoff.

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La nuova classifica

Nissa 60 Savoia 60 Reggina 57 Athletic Palermo 54 Gelbison 51 Nuova Igea* (-5) 49 Sambiase 49 Milazzo 44 Gela (-1) 42 Vigor Lamezia 37 Enna 35 Ragusa 32 Vibonese* 31 Acireale 31 Favara 31 Sancataldese 27 Messina (-14) 27 Paternò 19

*una partita in meno