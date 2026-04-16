Savoia, Matachione: il chiarimento con Giovannone, poi su Torrisi e la Nuova Igea

Questo pomeriggio i due presidenti, Giovannone della Nissa e Matachione del Savoia, sono stati protagonisti di un confronto ai microfoni di Serie D Talk, anche per stemperare i toni usati negli ultimi giorni tra botta e risposta che hanno acceso questo finale di stagione. Di seguito le dichiarazioni riportate da seried24: Matachione: “Vedere tre-quattro società combattere fino alla fine per vincere è bellissimo. Il mio augurio è che possa trionfare il Savoia, ognuno di noi avrebbe messo la firma per essere primo a questo punto della stagione. Non è stata una frecciata, ho fatto un augurio al presidente Giovannone. Sono convinto che Nissa e Savoia possano vincere tutte e tre le partite. Siamo due città a pari punti e oggi la classifica dice che siamo attualmente le squadre che abbiamo dominato il campionato. La Reggina chiaramente dovrà augurarsi un passo falso di Savoia e Nissa.

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Quando ho mandato il messaggio di Giovannone era per dire ‘non guardo quello che fai tu ma quello che faccio io, non mi interessa’. Penso che in ogni partita ci sia buona fede, può capitare qualsiasi cosa. Fa parte del mondo del calcio vedere infortuni, gol regolari annullati ed errori arbitrali, ci sta. Non si riesce a vedere un gol con il Var, figuriamoci che la telecamera laterale.

Non mi sarei mai immaginato che la città di Caltanissetta e la Nissa avesse messo la testa di bovino. Ci sono società come le nostre che ci stanno mettendo tanti soldi, nel rispetto di una partita importante in vista credo sia normale. Perchè la città nissena ha pensato questo? Come può una persona per bene pensare che io avessi puntato il dito contro di te Giovannone?. Non ascoltiamo i tifosi in questi casi, sicuramente c’è stato qualcuno che ha voluto intimidire l’Acireale. Luca è un imprenditore serio e lo rispetto tantissimo.

La Nissa ha la mia considerazione e stima, ci siamo anche scambiati le idee sui futuri delle rispettive società. Meglio essersi chiariti. Mi sembra ovvio che l’allenatore della Reggina Torrisi abbia fatto il proprio gioco. Tutti sperano in un passo falso nostro e della Nissa. Domenica abbiamo l’Igea Virtus, ci danno tra i responsabili dei cinque punti di penalizzazione tra l’altro. Qui non si parlava di problemi societari e finanziari, si trattava di aver fatto giocare uno squalificato. Sicuramente troveranno una squadra pronta a battagliare. Non sottovaluto neanche l’Athletic Palermo nonostante le quattro sconfitte consecutive. Poi c’è la Sancataldese, tipica partita in cui credi di poter vincere in maniera facile ma non è così. Abbiamo questo vantaggio e speriamo di non perderlo senza pensare agli altri”.