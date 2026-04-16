Nissa, Giovannone: ‘Pensavo di dover rincorrere la Reggina’ Le dichiarazioni

Questo pomeriggio i due presidenti, Giovannone della Nissa e Matachione del Savoia, sono stati protagonisti di un confronto ai microfoni di Serie D Talk, anche per stemperare i toni usati negli ultimi giorni tra botta e risposta che hanno acceso questo finale di stagione. Di seguito le dichiarazioni riportate da seried24: Giovannone: “Un campionato strano e avvincente per noi, pensavo di dover rincorrere la Reggina che ha allestito una squadra importante. Credevo fosse prima con distacco, sono molto soddisfatto per il primo posto seppur a pari merito con il Savoia. Intanto dico che quel gol era regolare. Se risentite il mio video dico di non parlare di congiura. Il Gela ha giocato con gli stessi infortunati sia con noi che con la Reggina.

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Voglio dire a Matacchione che ad alzare il polverone è stato quel post vostro come se fosse a nostro favore. Tra l’altro siamo dispiaciuti per la testa di bovino pervenuta al presidente dell’Acireale. Ci sta una reazione quando bisogna rispondere ai propri tifosi. Non ci credo nel complotto e mi auspico che gli arbitri siano all’altezza della situazione, non credo di aver detto qualcosa di offensivo. Il confronto ci deve essere ed è giusto che ci sia una festa dello sport fino alla fine.

Accetto lo stemperamento dei toni e la stima di Matacchione, è reciproca. Il Savoia, come noi, sta facendo grandi cose. Mi aspettavo la Reggina con 20 punti davanti e invece stiamo compiendo vere e proprie imprese. Dopo tutta la storia delle minacce ad Acireale qui si difende l’onore delle due città e loro hanno frainteso. Mi fa piacere che si sia capito questo.

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Abbiamo una partita complicatissima da giocare contro l’Enna, non sarà semplice. Leggevo da qualche parte che potrebbero esserci dei ripescaggi in C, magari dal nostro girone ne salirebbero tre. Noi in casa ultimamente stiamo rendendo alla grande. Saranno tre battaglie, neanche contro il Paternò sarà una passeggiata. Sono ottimista e anche preoccupato, non abbiamo in tasca la vittoria e chissà se ci sarà realmente lo spareggio. Metterei la firma per questo spareggio, vi invitiamo alla partita e sarete partecipi di questa stretta di mano”.