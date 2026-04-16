Reggina: contro il Paternò due assenze sicure per squalifica

Dopo la vittoria sofferta e di misura contro l’Enna, la Reggina scenderà in campo domenica pomeriggio ancora al Granillo contro l’ultima in classifica Paternò. Gli amaranto hanno accorciato il margine dalla prima posizione, anche se a tre giornate dalla conclusione, rimane comunque una impresa quasi impossibile quella di raggiungere la vetta riuscendo a superare Nissa e Savoia.

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Intanto a proposito del match di domenica prossima, saranno sicuri assenti per squalifica Mungo, espulso durante l’incontro con l’Enna per un brutto fallo su Donato Distratto e Laaribi per avere raggiunto i dieci cartellini gialli. Entra in diffida Barillà, ammonito per proteste mentre era in panchina. Si aggiunge a Distratto, quello amaranto.