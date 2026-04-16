Reggina, Torrisi: ‘Fatti tanti errori che potremmo pagare a caro prezzo. Altro che critiche e ambiente’

La Reggina ha battuto l’Enna nella gara di recupero, accorciando il margine con la vetta della classifica, ma allo stesso tempo mostrando limiti evidenti dal punto di vista prestazionale e caratteriale. E’ stato lo stesso allenatore a fine gara a parlare di performance poco convincente e il rischio serissimo di subìre il gol del pareggio all’ultimo secondo del sesto minuto di recupero: “Le fatiche sono le solite che ha sempre avuto la Reggina quando affronta squadre che si difendono basse. I numeri dicono che la nostra fase realizzativa non è delle migliori e anche oggi abbiamo avuto le stesse difficoltà di Gela.

Per questo cerchiamo soluzioni alternative che possono arrivare dai piazzati. Contro l’Enna ci è andata bene, mentre qualche giorno fa ne abbiamo battuti diciannove senza mai inquadrare lo specchio della porta. Sotto l’aspetto mentale quel pareggio con il Gela ha pesato tantissimo perchè era una partita da vincere senza se e senza ma e per questo le critiche ricevute le ritengo corrette e oggettive.

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L’espulsione di Mungo? Il suo gesto ha compromesso l’andamento della partita, per fortuna non l’ha rovinata. Nel secondo tempo siamo partiti con più ferocia, creato una buona occasione e dopo il calcio di rigore si è fatta ulteriore fatica. Il lato positivo è che dopo il pareggio la squadra non si è abbattuta ed è riuscita a rimetterla sul binario giusto. Quella di Mungo è stata una ingenuità che bisognerebbe evitare, ma in questo momento nel calderone metto anche l’ansia, la necessità di dover vincere a tutti i costi.

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Pensiamo al Paternò, bisogna vincere domenica altrimenti le altre due partite successive non hanno senso e aspettiamo qualche bella notizia dagli altri campi per alimentare quel lumicino di speranza. Non ci possiamo far condizionare da quello che succede all’esterno, c’è l’obbigo di fare il massimo, consapevoli di avere fatto tanti errori che possiamo pagare a caro prezzo. Qualora fosse così ci sarebbe da fare un mea culpa generale senza andare alla ricerca di alibi come le critiche e l’ambiente esterno. La nostra tifoseria anche stavolta ci ha sostenuto“.