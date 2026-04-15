Enna, Cimino: amareggiato per il comportamento di alcuni tesserati della Reggina. Le dichiarazioni
"La prossima con la Nissa? Capisco che vi interessate a questa partita..."
15 Aprile 2026 - 21:26 | Redazione
C’è tutta l’amarezza per una sconfitta immeritata nelle parole del tecnico dell’Enna Cimino che ai microfono di radio Febea dichiara: “Ce la giochiamo con tutti, creiamo sei-sette palle gol a partita e puntualmente le sprechiamo. La salvezza poteva arrivare molto prima. Giocavamo contro una squadra forte, molto forte, arrabbiata, che poteva cambiare dieci giocatori su dieci, di livello altissimo. I miei ragazzi non hanno sfigurato, meritavamo molto di più. La prossima con la Nissa? Capisco che vi interessate a questa partita, per questo mi fate questa domanda.
Personalmente che sia Nissa, Reggina, Acireale, guardiamo solo a noi. Domenica avremo due squalificati importanti, ma ce la giocheremo. Massimo rispetto, ma non regaleremo niente a nessuno, anche se qualcuno fuori dal rettangolo di gioco ha detto qualche parola che a noi non va bene. Noi siamo una società sana, una squadra sana, una società pulita, quello che ci è stato detto fuori dal rettangolo di gioco oggi mi dispiace. Parliamo di una piazza importante come Reggio Calabria, parliamoci chiaro, la D deve essere un passaggio. A fine gara qualcuno ci ha detto qualcosa che non meritavamo. Il comportamento di qualcuno dei tesserati della Reggina non fa bene al calcio”.
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