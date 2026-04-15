Enna, Cimino: amareggiato per il comportamento di alcuni tesserati della Reggina. Le dichiarazioni

C’è tutta l’amarezza per una sconfitta immeritata nelle parole del tecnico dell’Enna Cimino che ai microfono di radio Febea dichiara: “Ce la giochiamo con tutti, creiamo sei-sette palle gol a partita e puntualmente le sprechiamo. La salvezza poteva arrivare molto prima. Giocavamo contro una squadra forte, molto forte, arrabbiata, che poteva cambiare dieci giocatori su dieci, di livello altissimo. I miei ragazzi non hanno sfigurato, meritavamo molto di più. La prossima con la Nissa? Capisco che vi interessate a questa partita, per questo mi fate questa domanda.

Leggi anche

Personalmente che sia Nissa, Reggina, Acireale, guardiamo solo a noi. Domenica avremo due squalificati importanti, ma ce la giocheremo. Massimo rispetto, ma non regaleremo niente a nessuno, anche se qualcuno fuori dal rettangolo di gioco ha detto qualche parola che a noi non va bene. Noi siamo una società sana, una squadra sana, una società pulita, quello che ci è stato detto fuori dal rettangolo di gioco oggi mi dispiace. Parliamo di una piazza importante come Reggio Calabria, parliamoci chiaro, la D deve essere un passaggio. A fine gara qualcuno ci ha detto qualcosa che non meritavamo. Il comportamento di qualcuno dei tesserati della Reggina non fa bene al calcio”.